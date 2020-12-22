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Под Киевом напали на мэра Броваров и ограбили его

Новина українською → Бровары, Вторник 22 декабря 2020 12:47
Под Киевом напали на мэра Броваров и ограбили его Фото: Игорь Сапожко (brovary net ua)
Автор: РБК-Украина

Под Киевом неизвестные проникли в дом мэра Броваров Игоря Сапожко и ограбили его. Полиция уже открыла уголовное дело.

Информацию об инциденте в комментарии РБК-Украина подтвердила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По ее словам, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших.

"Около 21:00 неизвестные проникли в дом жителя села Гнедин и напали на супругов. Угрожая физической расправой, похитили деньги и изделия из золота, после чего скрылись в неизвестном направлении", - отметила Грохольская.

Она также добавила, что по данному факту открыли уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Отметим, ряд СМИ сегодня сообщили, что Сапожко также был избит. Полиция эту информацию не подтверждает, но отмечает, что пострадавший не был госпитализирован.

Напомним, повторные выборы мэра Броваров пройдут 17 января 2021 года после того, как суд признал местные выборы 25 октября несостоявшимися.

Ранее также сообщалось, что в Судане ограбили украинское консульство.

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