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В Киеве сошел с рельсов экспресс в "Борисполь", УЗ расследует инцидент

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 14:00
В Киеве сошел с рельсов экспресс в "Борисполь", УЗ расследует инцидент Фото: экспресс-поезд "Борисполь" (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов. "Укрзализныця" начала расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Сегодня в 11:53 на станции Дарница во время движения поезда произошло восхождение первой и второй колесной пары дизель-поезда. В результате происшествия никто не пострадал.

УЗ пообещала установить причины в кратчайшие сроки.

Напомним, на юге Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, который направлялся в Мадрид. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Авария была связана с последствиями ливня, который накрыл северную часть провинции Малага.

Также в августе в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, вероятно из-за штормовой погоды. В результате три человека погибли и шестеро получили ранения.

Также в столице Турции Анкаре на железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение грузовых поездов. Тогда погибли два человека.

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