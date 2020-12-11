В Киеве произошло ДТП из-за непогоды, есть жертва
В Киеве на улице Энтузиастов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель во время гололеда не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как сообщается, один человек погиб, пострадавших госпитализировали. На месте работают спасатели ГСЧС, "скорая помощь" и полиция.
Также dtp.kiev.ua сообщило о ДТП с пострадавшими на проспекте Победы.
Отметим, в Киеве значительно ухудшилась погода. Вчера в городе начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
Напомним, в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.
Как писало РБК-Украина, согласно прогнозу синоптиков, положительные изменения наступят уже 14-15 декабря, а пока придется потерпеть погоду с дождем и ветром 7-12 метров в секунду.
Сейчас синоптики сообщают о гололедице на дорогах. Спасатели просят водители быть осмотрительными.