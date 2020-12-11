ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве произошло ДТП из-за непогоды, есть жертва

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 09:10
В Киеве произошло ДТП из-за непогоды, есть жертва Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Энтузиастов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель во время гололеда не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, один человек погиб, пострадавших госпитализировали. На месте работают спасатели ГСЧС, "скорая помощь" и полиция.

В Киеве произошло ДТП из-за непогоды, есть жертва

Также dtp.kiev.ua сообщило о ДТП с пострадавшими на проспекте Победы.

В Киеве произошло ДТП из-за непогоды, есть жертваОтметим, в Киеве значительно ухудшилась погода. Вчера в городе начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.

Напомним, в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Как писало РБК-Украина, согласно прогнозу синоптиков, положительные изменения наступят уже 14-15 декабря, а пока придется потерпеть погоду с дождем и ветром 7-12 метров в секунду.

Сейчас синоптики сообщают о гололедице на дорогах. Спасатели просят водители быть осмотрительными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП гололедица
NEWS
В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов
DAILY
Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации