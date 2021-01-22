ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве обвалился потолок в переходе на Майдане Незалежности, вход закрыт

Новина українською → Киев, Пятница 22 января 2021 10:52
В Киеве обвалился потолок в переходе на Майдане Незалежности, вход закрыт Фото: место обвала (KyivCityOfficial)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошел обвал стены в подземном переходе на Майдане Незалежности. В результате происшествия пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас устанавливают причины обвала.

"Один из входов в переход на Майдане Независимости временно закрыт", - предупредили в пресс-службе.

Как сообщили в КГГА, подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Капитальный ремонт перехода на Майдане Незалежности осуществляли еще в 2002 году.

Напомним, в Киевской области в селе Садовое Барышевского района произошел обвал крыши многоквартирного двухэтажного дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в начале июня в Одессе рухнул многоэтажный жилой дом, предварительной причиной назвали самовольную реконструкцию в квартире.

РБК-Украина писало, что в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия обвал
NEWS
Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер
DAILY
Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии