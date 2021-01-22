В Киеве обвалился потолок в переходе на Майдане Незалежности, вход закрыт
В Киеве произошел обвал стены в подземном переходе на Майдане Незалежности. В результате происшествия пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сейчас устанавливают причины обвала.
"Один из входов в переход на Майдане Независимости временно закрыт", - предупредили в пресс-службе.
Как сообщили в КГГА, подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Капитальный ремонт перехода на Майдане Незалежности осуществляли еще в 2002 году.
Напомним, в Киевской области в селе Садовое Барышевского района произошел обвал крыши многоквартирного двухэтажного дома. В результате инцидента никто не пострадал.
Также РБК-Украина писало, что в начале июня в Одессе рухнул многоэтажный жилой дом, предварительной причиной назвали самовольную реконструкцию в квартире.
РБК-Украина писало, что в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом.