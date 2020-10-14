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В Киеве напали на ветерана войны на Донбассе, он в тяжелом состоянии

Новина українською → Киев, Среда 14 октября 2020 20:28
В Киеве напали на ветерана войны на Донбассе, он в тяжелом состоянии Фото: нож в руке (flickr.com/ESEE fourp)
Автор: РБК-Украина

В Киеве неизвестный напал с ножом на волонтера партии "УДАР" и ветерана войны на Донбассе. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в Соломенском районе. Неизвестный сначала агрессивно приставал к волонтерам, а затем взял нож и ранил одного из них в шею.

Как сообщила в комментарии в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, нападавшего уже задержали. Сейчас правоохранители готовят подозрение в покушении на умышленное убийство.

"Завтра будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила она.

В Киеве напали на ветерана войны на Донбассе, он в тяжелом состоянии

Напомним, сегодня в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из партий. Стрелял представитель партийной ячейки.

Как писало РБК-Украина, полиция уже возбудила около 300 дел за нарушение избирательного процесса.

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Новости Украины Происшествия Виталий Кличко Киев нападение нож УДАР
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