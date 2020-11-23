В Киеве госпитализировали рекордное число больных COVID-19 за сутки

В Киеве госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 в сутки. Всего коронавирусом в столице за прошедшие сутки заразились еще 1212 киевлян.

Об этом мэр города Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 218", - отметил градоначальник.

Среди заболевших - 44 медика.

"И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 20744 жителя Киева", - рассказал Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.

Напомним, 17 ноября в столице выявили значительное число новых случаев коронавируса: заразились 1213 человек.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что в Украине растет число людей, которых госпитализировали с COVID-19. За прошедшую неделю госпитализировали 10 тыс. 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.