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На Филиппинах разбился военный самолет с более 80 пассажирами

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Филиппины, Воскресенье 04 июля 2021 08:39
На Филиппинах разбился военный самолет с более 80 пассажирами Фото: на Филиппинах разбился самолет (фото flickr.com/49628224@N00)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Филиппинах сегодня утром разбился самолет Военно воздушных сил. На его борту находились по меньшей мере 85 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT World и Associated Press.

По словам начальника Вооруженных сил Филиппин, военный самолет С-130, перевозивший военнослужащих, разбился на юге страны из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы.

Известно о спасении 40 человек из горящих обломков военного самолета, разбившегося при попытке приземления на острове Джоло.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти как можно больше жизней", - сказал начальник штаба Вооруженных сил Филиппин Сирилито Собежан.

В то же время глава армии не говорит, есть ли жертвы в результате катастрофы, и какое именно количество людей находилось на борту С-130.

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