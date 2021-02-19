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В Египте в ДТП попал автобус с украинскими туристами, есть пострадавшие

Новина українською → Египет, Пятница 19 февраля 2021 11:40
В Египте в ДТП попал автобус с украинскими туристами, есть пострадавшие Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум трое из них пострадали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

Авария произошла в пятницу, 19 февраля, на трассе Шарм эль-Шейх-Каир.

"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщили в МИД.

Напомним, в начале года в Словакии произошло масштабное ДТП с участием 20 транспортных средств. В нем пострадали пять украинских граждан.

Также РБК-Украина писало, что в январе в Российской Федерации перевернулся автобус с украинцами. По данным российских СМИ, всего в салоне были 15 человек, большинство из них жители оккупированных районов Донецкой области. Позже стало известно, что один из пострадавших в аварии был в крайне тяжелом состоянии.

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