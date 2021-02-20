В Дрогобыче у мужчины в руках взорвалась граната, есть погибшие
В Дрогобыче Львовской области у мужчины в руках взорвалась граната. В результате инцидента два человека погибли, еще один получил ранения.
Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.
Сообщается, что инцидент произошел возле подъезда одного из домов. В результате взрыва погибли двое мужчин возрастом 37 и 40 лет, также ранения получила женщина - она госпитализирована. Полиция открыла дело по статье умышленное убийство.
Кроме того, замминистра МВД Антон Геращенко уточнил, что это была встреча знакомых. Во время общения мужчина достал гранату, и она взорвалась у него в руках. По его словам, за минувший год полиция изъяла 4 400 гранат и почти 260 гранатометов.
Годину тому на Львівщіні в місті Дрогобич сталась трагедія. Чоловік з жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Як...Posted by Антон Геращенко on Saturday, February 20, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в зоне операции Объединенных сил нашли схрон с оружием и боеприпасами.
До этого в Киеве в Печерском районе нашли оружие и гранаты, полиция забрала в отделение более 100 человек, чтобы установить детали инцидента. По данным СМИ, правоохранители прибыли на вызов о собрании большого количества людей и угрозе конфликта.