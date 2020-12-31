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В Донецкой области в результате взрыва ранен гражданский

Новина українською → Четверг 31 декабря 2020 02:36
В Донецкой области в результате взрыва ранен гражданский Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным наблюдателей, мужчина примерно 40-49 лет получил ранения в результате взрыва, когда ехал на тракторе в поле вблизи населенного пункта Каменка. Вследствие взрыва его выбросило из трактора. По его словам, его доставили в больницу в Константиновке. Он также сообщил, что трактор полностью сгорел.

В тот же день медработница больницы в Константиновке сообщила команде СММ по телефону, что 20 декабря к ним поступил мужчина (40-49 лет) с осколочными ранениями головы, которые соответствовали ранениям от срабатывания взрывного устройства. Она добавила, что мужчину выписали в тот же день.

23 декабря в поле примерно в 1 км к востоко-северо-востоку от Каменки беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал сгоревший трактор (часть трактора со стороны водителя полностью разрушена). Определить причины повреждений не представлялось возможным.

РБК-Украина писало, что 30 декабря боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки.

Напомним, ранее в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня.

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