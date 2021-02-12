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На Донбассе от пули снайпера погиб еще один украинский военный

Новина українською → Марьинка, Пятница 12 февраля 2021 09:04
На Донбассе от пули снайпера погиб еще один украинский военный Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вчера на направлении Марьинка от выстрела российского снайпера погиб еще один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Вчера, 11 февраля, около 21:00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Отметим, ситуация на Донбассе обостряется. Боевики стали чаще обстреливать позиции ООС, есть раненые и погибшие украинские военные.

Напомним, 11 февраля, вследствие вражеского обстрела погибли два украинских военных.

Один из них военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.

Также 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

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