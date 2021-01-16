На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь, ранен боец ВСУ

За сутки 15 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения "режима тишины". Ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Трудовского, противник произвел в сторону украинских позиций несколько очередей из стрелкового оружия.

"В результате выстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Он был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, 15 января около 22.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Волновахи получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Южного, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

В то же время, с начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля 2020 года. Из них - 2 586 взрывов, 736 пролетели неопределенных боеприпасов и не менее 2 515 очередей и выстрелов.

Как сообщало РБК-Украина, 14 января на Донбассе в результате обстрела получил ранение украинский военный.