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На Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения

Новина українською → Донбасс, Вторник 02 марта 2021 18:26
На Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, украинские военные выявили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Он был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 1 марта, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом вблизи Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных - боевые травмирования.

Кроме того, Специальная миссия ОБСЕ за прошедшие выходные зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и шесть - в Луганской. Большинство нарушений произошло севернее Широкиного.

Добавим, что на Донбассе уже два месяца блокируется восстановление ряда важных объектов. Пророссийские боевики отказываются предоставлять гарантии безопасности украинской стороне.

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