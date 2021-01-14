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Боевики возле Водяного обстреляли бойцов ООС из станковых гранатометов

Новина українською → Водяное, Четверг 14 января 2021 17:49
Боевики возле Водяного обстреляли бойцов ООС из станковых гранатометов Фото: боевики на Донбассе (facebook.com mod mil rus)
Автор: Юлия Струк

Боевики возле Водяного на Донбассе обстреляли бойцов ООС из станковых гранатометов. В четверг, 14 января, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В течение текущих суток, 14 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано лишь два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Неподалеку Водяного вооруженные формирования России вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. А в пригороде Марьинки противник стрелял не только из гранатометов, но совершил и несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - информируют в пресс-центре.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.

Напомним, 13 января в зоне ООС на Донбассе зафиксированы шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Как писало РБК-Украина, 12 января боевики на Донбассе 11 раз обстреливали украинские позиции. В результате вражеских обстрелов был ранен боец ООС.

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