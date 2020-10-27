Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
На Донбассе с начала текущих суток, 27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, боевики открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.
Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.
В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
"Украинские подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 26 октября, боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, Широкино и Авдеевки.
Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за период с вечера 23 по вечер 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.