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Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного

Новина українською → Донбасс, Вторник 27 октября 2020 17:34
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе с начала текущих суток, 27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Украинские подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 26 октября, боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, Широкино и Авдеевки.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за период с вечера 23 по вечер 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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