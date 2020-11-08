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Боевики провоцировали украинских военных у Гнутово

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 08 ноября 2020 07:42
Боевики провоцировали украинских военных у Гнутово Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 7 ноября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Гнутово.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается "тишина", огневые провокации со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими военными.

Напомним, в Луганской области погиб украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Ему было 20 лет.

Как писало РБК-Украина, с начала перемирия на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.

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