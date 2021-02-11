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Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из гранатомета

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 18:33
Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из гранатомета Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 11 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций со снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате вражеского обстрела украинский военный получил огнестрельное ранение

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сообщении.

Кроме того, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки, 10 февраля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе 9 февраля. В Луганской области боевики проводили учения с боевой стрельбой.

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