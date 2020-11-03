Боевики нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

С начала текущих суток, 3 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Новолуганское боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета.

В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

"Воина доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести", - говориться в сообщении.

Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, 2 ноября боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, 1 ноября боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирье на Донбассе. Оккупационные силы на Приазовье запустили через линию разграничения беспилотник.