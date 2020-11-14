ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС возле Водяного

Новина українською → Водяное, Суббота 14 ноября 2020 18:09
Боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС возле Водяного Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала 14 ноября зафиксировали только одно нарушение перемирия. Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле Водяного.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Оккупационные войска применили против подразделений Объединенных сил автоматический станковый гранатомет. В результате вражеского обстрела украинские военнослужащие не пострадали.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе.

Кроме того, с начала суток саперы разминировали более 14 гектаров прифронтовой территории в Донецкой и Луганской областях. На уничтожение передали 94 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, вчера оккупационные силы 5 раз нарушали "тишину" на Донбассе. Вблизи Маринки работал вражеский снайпер, но его активность подавили огнем в ответ.

Также РБК-Украина писало, что за последние семь месяцев на Донбассе небоевых потерь зафиксировали больше, чем боевых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс обстрел ООС
NEWS
Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3
DAILY
Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше