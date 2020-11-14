Боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС возле Водяного

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала 14 ноября зафиксировали только одно нарушение перемирия. Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле Водяного.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Оккупационные войска применили против подразделений Объединенных сил автоматический станковый гранатомет. В результате вражеского обстрела украинские военнослужащие не пострадали.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе.

Кроме того, с начала суток саперы разминировали более 14 гектаров прифронтовой территории в Донецкой и Луганской областях. На уничтожение передали 94 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, вчера оккупационные силы 5 раз нарушали "тишину" на Донбассе. Вблизи Маринки работал вражеский снайпер, но его активность подавили огнем в ответ.

Также РБК-Украина писало, что за последние семь месяцев на Донбассе небоевых потерь зафиксировали больше, чем боевых.