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Боевики на Донбассе вновь стреляли по позициям ООС. Ранен военный

Новина українською → Донбасс, Среда 10 февраля 2021 18:22
Боевики на Донбассе вновь стреляли по позициям ООС. Ранен военный Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 10 февраля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Боевики открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия.

"В результате украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты вели огонь по украинским позициям вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета.

Также российско-оккупационные войска с помощью беспилотника сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди военных не было.

Кроме того, 8 февраля, боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.

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