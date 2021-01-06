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Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину": применяли гранатометы и пулеметы

Новина українською → Донбасс, Среда 06 января 2021 17:59
Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину": применяли гранатометы и пулеметы Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала суток, 6 января, боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Позиции украинских военных обстреливали при помощи минометов, гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета по позициям ООС вблизи Водяного. Также боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета вблизи Опытного.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - сообщили в штабе.

Также в ООС отметили, что с начала суток саперы разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 января, боевики четыре раза обстреливали позиции ООС на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Луганске произошел взрыв в жилом доме, где живет командир боевиков "ЛНР".

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