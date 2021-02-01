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Боевики на Донбассе стреляли по позициям ООС из гранатометов

Новина українською → Донбасс, Понедельник 01 февраля 2021 17:43
Боевики на Донбассе стреляли по позициям ООС из гранатометов Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 1 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вражеский обстрелы были зафиксированы в пригороде Авдеевки. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Также неподалеку Новомихайловки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Пищевик - с автоматических станковых гранатометов.

Представителей ОБСЕ уведомили о фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе через украинскую сторону СЦКК.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 31 января, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 30 января на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

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