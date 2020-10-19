Боевики на Донбассе применили гранатомет и беспилотник

С начала текущих суток, 19 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, утром боевики нарушили режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, вблизи Авдеевки был обнаружен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

"Беспилотник противника было подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки.

Кроме того, 17 октября оккупационные войска нарушали перемирие вблизи Водяного, Авдеевки и Шумов. Наемники применяли гранатометы различных систем.

Добавим, что ранее пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.