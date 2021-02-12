Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатомета и пулемета

В пятницу, 12 февраля, вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. Боевики открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Украинские военные отвечали на обстрелы со стороны оккупантов.

Кроме того, вблизи Павлополя получил ранения военный. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

"Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также боевики сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил рядом с населенным пунктом Золотое-4 с помощью беспилотников.

А вблизи Новолуганского был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.