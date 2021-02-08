Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов
В понедельник, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Пивденное. Боевики открывали огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.
Также неподалеку от Водяного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.
О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.
Напомним, за минувшие сутки, 7 февраля, боевики четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
Кроме того, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Добавим, что в субботу в районе ООС от вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих.